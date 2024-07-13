Тарасова назвала искренним решение борца Мамедова отказаться от участия в Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что борец Шамиль Мамедов отказался от выступления на Олимпиаде в Париже.

«Я думаю, что это решение искреннее. Это решение человек может принять, может быть, один раз в жизни. И это решение нужно уважать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что Мамедов отказался от участия из-за рецидива травмы.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Журова заявила, что МОК не удалось посеять раздор в борцовской семье.