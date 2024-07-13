RT в Telegram
Подпишись

Журова: МОК не удалось посеять раздор в борцовской семье

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость, что борец Шамиль Мамедов отказался от выступления на Олимпиаде в Париже.
Журова: МОК не удалось посеять раздор в борцовской семье
  • РИА Новости

«Я бы удивилась, если бы он в итоге поехал. Борцовская семья очень крепка, и было бы странно, если бы выступал только один спортсмен. МОК же хотел вбить кол и посеять раздор в борцовскую семью. Но у них этого не получилось, не доставили им такого удовольствия», — приводит слова Журовой ТАСС.

В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что Мамедов отказался от участия из-за рецидива травмы.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Мамиашвили заявил, что никто из допущенных борцов не изъявил желания поехать на Олимпиаду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить