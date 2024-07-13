Журова: МОК не удалось посеять раздор в борцовской семье

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость, что борец Шамиль Мамедов отказался от выступления на Олимпиаде в Париже.

«Я бы удивилась, если бы он в итоге поехал. Борцовская семья очень крепка, и было бы странно, если бы выступал только один спортсмен. МОК же хотел вбить кол и посеять раздор в борцовскую семью. Но у них этого не получилось, не доставили им такого удовольствия», — приводит слова Журовой ТАСС.

В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что Мамедов отказался от участия из-за рецидива травмы.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Мамиашвили заявил, что никто из допущенных борцов не изъявил желания поехать на Олимпиаду.