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РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о клубном рейтинге УЕФА.

«Этот вопрос надо рассматривать, когда будет непосредственно обсуждаться детальное возвращение. Дальше наша позиция будет заключаться в том, чтобы нас восстановили в рейтинге. Мы не по своей воле не участвуем», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Александер Чеферин объяснил, почему юношеские сборные России не допускают к турнирам.

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