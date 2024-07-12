РФС намерен обсудить с УЕФА вопрос восстановления позиций в рейтинге

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о клубном рейтинге УЕФА.

«Этот вопрос надо рассматривать, когда будет непосредственно обсуждаться детальное возвращение. Дальше наша позиция будет заключаться в том, чтобы нас восстановили в рейтинге. Мы не по своей воле не участвуем», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Александер Чеферин объяснил, почему юношеские сборные России не допускают к турнирам.