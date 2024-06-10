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Чеферин объяснил, почему юношеские сборные России не допускают к турнирам

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о недопуске юношеских сборных России к турнирам.
Чеферин объяснил, почему юношеские сборные России не допускают к турнирам
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Почему это должно касаться детей? Но на данный момент для этого нет никакой возможности, потому что некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств», — приводит слова Чеферина Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на DPA.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее юношеская сборная России обыграла Казахстан на международном турнире УЕФА.

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