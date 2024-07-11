Нуньес швырнул стул в фанатов Колумбии после полуфинала Кубка Америки

Сборная Колумбии одержала победу над командой Уругвая в полуфинале Кубка Америки — 2024 в США.

Встреча в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 1:0.

После финального свистка между футболистами Уругвая и колумбийскими болельщиками началась потасовка. Затем Дарвин Нуньес швырнул стул в фанатов, которые оскорбляли его с трибуны.

Напомним, что Колумбия вышла в финал турнира, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что игроки Уругвая подрались с фанатами Колумбии после проигранного полуфинала.