Нуньес швырнул стул в фанатов Колумбии после полуфинала Кубка Америки
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Встреча в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 1:0.
После финального свистка между футболистами Уругвая и колумбийскими болельщиками началась потасовка. Затем Дарвин Нуньес швырнул стул в фанатов, которые оскорбляли его с трибуны.
Напомним, что Колумбия вышла в финал турнира, где сыграет с Аргентиной.
Ранее сообщалось, что игроки Уругвая подрались с фанатами Колумбии после проигранного полуфинала.