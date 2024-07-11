Игроки Уругвая подрались с фанатами Колумбии после проигранного полуфинала
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Встреча в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 1:0.
После финального свистка между футболистами Уругвая и колумбийскими болельщиками началась потасовка. Футболисты в ходе конфликта поднялись на трибуны. В числе принявших участие в инциденте игроков были Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.
Напомним, что Колумбия вышла в финал турнира, где сыграет с Аргентиной.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси намекнул на скорое завершение карьеры в сборной Аргентины.