Игроки Уругвая подрались с фанатами Колумбии после проигранного полуфинала

Сборная Колумбии одержала победу над командой Уругвая в полуфинале Кубка Америки — 2024 в США.

Встреча в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 1:0.

После финального свистка между футболистами Уругвая и колумбийскими болельщиками началась потасовка. Футболисты в ходе конфликта поднялись на трибуны. В числе принявших участие в инциденте игроков были Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

Напомним, что Колумбия вышла в финал турнира, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси намекнул на скорое завершение карьеры в сборной Аргентины.