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Игроки Уругвая подрались с фанатами Колумбии после проигранного полуфинала

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Сборная Колумбии одержала победу над командой Уругвая в полуфинале Кубка Америки — 2024 в США.
Игроки Уругвая подрались с фанатами Колумбии после проигранного полуфинала
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Nwachukwu

Встреча в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 1:0.

После финального свистка между футболистами Уругвая и колумбийскими болельщиками началась потасовка. Футболисты в ходе конфликта поднялись на трибуны. В числе принявших участие в инциденте игроков были Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

Напомним, что Колумбия вышла в финал турнира, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси намекнул на скорое завершение карьеры в сборной Аргентины.

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