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Павлович — о дисквалификации Царукяна: чересчур жёстко, хватило бы денежного штрафа

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович оценил дисквалификацию российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна из-за инцидента с болельщиком.
Павлович — о дисквалификации Царукяна: чересчур жёстко, хватило бы денежного штрафа
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что это чересчур жёсткое наказание. Мне кажется, хватило бы денежного штрафа — и было бы всё нормально», — цитирует Павловича MMA Metaratings.

25 июня стало известно, что Царукян дисквалифицирован на девять месяцев из-за инцидента с болельщиком. В апреле он напал на зрителя во время выхода на бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Позже стало известно, что Царукян запишет видео против буллинга, чтобы сократить срок дисквалификации.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.

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