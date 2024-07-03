Павлович — о дисквалификации Царукяна: чересчур жёстко, хватило бы денежного штрафа

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович оценил дисквалификацию российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна из-за инцидента с болельщиком.

«Я считаю, что это чересчур жёсткое наказание. Мне кажется, хватило бы денежного штрафа — и было бы всё нормально», — цитирует Павловича MMA Metaratings.

25 июня стало известно, что Царукян дисквалифицирован на девять месяцев из-за инцидента с болельщиком. В апреле он напал на зрителя во время выхода на бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Позже стало известно, что Царукян запишет видео против буллинга, чтобы сократить срок дисквалификации.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.