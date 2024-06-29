Менеджер Махачева рассказал, что боец не будет подстраиваться под Царукяна

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, сообщил, что спортсмен не станет подстраиваться под соотечественника Армана Царукяна.

«Мы будем готовиться к защите титула с кем бы то ни было. Мы будем подстраиваться под Ислама и его график. Так, чтобы он был в оптимальной форме. Хотелки Армана и его команды — нас не волнует, что они хотят», — цитирует Магомедова ТАСС.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. Он продлил свою беспроигрышную серию до 14 схваток.

Ранее сообщалось, что Махачев вернулся в Дагестан, где его встретили десятки фанатов.