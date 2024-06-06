Махачев вернулся в Дагестан, где его встретили десятки фанатов

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев вернулся в Дагестан после успешной защиты титула на турнире UFC 302.

В аэропорту спортсмена встретили близкие и десятки болельщиков.

«Без волнений не обходится, мама никогда не смотрит его поединки. Самый сложный в этом бою для нас был момент, когда в конце третьего раунда Ислам получил рассечение. Боялись, что судьи остановят бой», — цитирует отца бойца Рамазана ТАСС.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Александер Волкановски считает Махачева лучшим бойцом.