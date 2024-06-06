Махачев вернулся в Дагестан, где его встретили десятки фанатов
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В аэропорту спортсмена встретили близкие и десятки болельщиков.
«Без волнений не обходится, мама никогда не смотрит его поединки. Самый сложный в этом бою для нас был момент, когда в конце третьего раунда Ислам получил рассечение. Боялись, что судьи остановят бой», — цитирует отца бойца Рамазана ТАСС.
2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Александер Волкановски считает Махачева лучшим бойцом.