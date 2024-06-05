Волкановски считает Махачева лучшим бойцом
- Gettyimages.ru
«Говорят, что Джонс — лучший боец планеты. Но чтобы называться королём вне весовых категорий, нужно быть активным бойцом. Ислам дрался с несколькими великими бойцами и победил. Я думаю, Махачев — лучший», — приводит слова Волкановски Submission Radio.
2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Махачев провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
Ранее Арман Царукян заявил, что сможет победить Ислама Махачева.