Волкановски считает Махачева лучшим бойцом

Австралийский боец UFC Александер Волкановски назвал россиянина Ислама Махачева лучшим бойцом.

«Говорят, что Джонс — лучший боец планеты. Но чтобы называться королём вне весовых категорий, нужно быть активным бойцом. Ислам дрался с несколькими великими бойцами и победил. Я думаю, Махачев — лучший», — приводит слова Волкановски Submission Radio.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Махачев провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Ранее Арман Царукян заявил, что сможет победить Ислама Махачева.