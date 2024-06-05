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Волкановски считает Махачева лучшим бойцом

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Австралийский боец UFC Александер Волкановски назвал россиянина Ислама Махачева лучшим бойцом.
Волкановски считает Махачева лучшим бойцом
  • Gettyimages.ru

«Говорят, что Джонс — лучший боец планеты. Но чтобы называться королём вне весовых категорий, нужно быть активным бойцом. Ислам дрался с несколькими великими бойцами и победил. Я думаю, Махачев — лучший», — приводит слова Волкановски Submission Radio.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Махачев провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. 

Ранее Арман Царукян заявил, что сможет победить Ислама Махачева.

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