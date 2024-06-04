Царукян: все Махачева переоценивают, знаю, что могу его победить

Первый номер рейтинга лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец Арман Царукян заявил, что сможет победить своего соотечественника и чемпиона организации Ислама Махачева.

«Если бы Порье выиграл пятый раунд, то он выиграл бы этот бой. В США Исламу не отдали бы победу. Все Ислама переоценивают, подняли его на такой уровень, что он сверхбоец и так далее. Я знаю, что могу его победить. Просто мне нужен бой, нужно, чтобы я показал себя», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале OUTSIDE_MMA.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.