Жиру — о травме Мбаппе: я знаю, что это очень больно

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал травму форварда Килиана Мбаппе после матча с Австрией на чемпионате Европы.

«Мы надеемся, что он очень быстро поправится, эта неприятность произошла вечера, у нас нет новостей. Я знаю, что это очень больно. Это уже случалось со мной раньше», — приводит слова Жиру LEquipe.

Встреча группы D завершилась со счётом 1:0. На 38-й минуте мяч в свои ворота забил защитник Австрии Максимилиан Вёбер.

Мбаппе сломал нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо на 86-й минуте.

Франция и Нидерланды лидируют в группе. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами. Австрии в этот же день предстоит игра с Польшей.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе увезли со стадиона на машине скорой помощи в больницу Дюссельдорфа.