Денисова отстранили от футбольной деятельности на год условно

Экс-полузащитник сборной России Игорь Денисов отстранён от футбольной деятельности на один год условно.

Об этом сообщает Московская федерация футбола (МФФ).

На данный момент Денисов — тренер команды академии «Торпедо» 2011 года рождения. Решение об отстранении связано с матчем с «Космосом» в мае 2024 года.

По итогам этой игры «автозаводцам» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3 за неправомерное участие в игре одного из футболистов.

Также на Денисова наложили штраф в размере 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в «Торпедо» работают над получением гражданства РФ украинским футболистом.