Денисова отстранили от футбольной деятельности на год условно
Об этом сообщает Московская федерация футбола (МФФ).
На данный момент Денисов — тренер команды академии «Торпедо» 2011 года рождения. Решение об отстранении связано с матчем с «Космосом» в мае 2024 года.
По итогам этой игры «автозаводцам» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3 за неправомерное участие в игре одного из футболистов.
Также на Денисова наложили штраф в размере 15 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в «Торпедо» работают над получением гражданства РФ украинским футболистом.