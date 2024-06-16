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Денисова отстранили от футбольной деятельности на год условно

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Экс-полузащитник сборной России Игорь Денисов отстранён от футбольной деятельности на один год условно.

Об этом сообщает Московская федерация футбола (МФФ).

На данный момент Денисов — тренер команды академии «Торпедо» 2011 года рождения. Решение об отстранении связано с матчем с «Космосом» в мае 2024 года.

По итогам этой игры «автозаводцам» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3 за неправомерное участие в игре одного из футболистов.

Также на Денисова наложили штраф в размере 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в «Торпедо» работают над получением гражданства РФ украинским футболистом.

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