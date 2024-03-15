В «Торпедо» работают над получением гражданства РФ украинским футболистом

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что столичный клуб ведёт работу касательно оформления российского паспорта для украинского полузащитника Руслана Червякова.

«Мы работаем над тем, чтобы Руслан Червяков получил российское гражданство и спортивное российское гражданство. Это две разные составляющие. Получится ли завершить всё до конца сезона? Не готов утверждать. Это может помешать работе», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

Червяков перешёл в столичный клуб в августе прошлого года. В текущем сезоне 19-летний украинец провёл за «Торпедо» восемь матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с автозаводцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что тренер ФК «Черноморец» не вернулся на Украину после сборов команды.