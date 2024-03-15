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В «Торпедо» работают над получением гражданства РФ украинским футболистом

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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что столичный клуб ведёт работу касательно оформления российского паспорта для украинского полузащитника Руслана Червякова.
В «Торпедо» работают над получением гражданства РФ украинским футболистом
  • РИА Новости

«Мы работаем над тем, чтобы Руслан Червяков получил российское гражданство и спортивное российское гражданство. Это две разные составляющие. Получится ли завершить всё до конца сезона? Не готов утверждать. Это может помешать работе», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

Червяков перешёл в столичный клуб в августе прошлого года. В текущем сезоне 19-летний украинец провёл за «Торпедо» восемь матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с автозаводцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что тренер ФК «Черноморец» не вернулся на Украину после сборов команды.

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