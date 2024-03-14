Тренер ФК «Черноморец» не вернулся на Украину после сборов команды
- РИА Новости
По информации украинских СМИ, в начале января он вместе с командой отправился на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться на родину.
Сообщается, что в планы специалиста входило отправиться в США.
По факту произошедшего на Украине начато расследование. В самом футбольном клубе ситуацию изданию комментировать отказались.
Это не первый подобный случай, связанный с игроками украинских клубов. В октябре 2023 года работники женского футбольного клуба "Кривбасс" скрылись на территории Европы во время командировки.
Ранее сообщалось, что хавбек «Шахтёра» Александр Распутько сбежал с Украины и направился в Россию.