Тренер ФК «Черноморец» не вернулся на Украину после сборов команды

Тренер по физической подготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся с командой на Украину после сборов в Турции.

По информации украинских СМИ, в начале января он вместе с командой отправился на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться на родину.



Сообщается, что в планы специалиста входило отправиться в США.

По факту произошедшего на Украине начато расследование. В самом футбольном клубе ситуацию изданию комментировать отказались.

Это не первый подобный случай, связанный с игроками украинских клубов. В октябре 2023 года работники женского футбольного клуба "Кривбасс" скрылись на территории Европы во время командировки.



Ранее сообщалось, что хавбек «Шахтёра» Александр Распутько сбежал с Украины и направился в Россию.





