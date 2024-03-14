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Тренер ФК «Черноморец» не вернулся на Украину после сборов команды

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Тренер по физической подготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся с командой на Украину после сборов в Турции.
Тренер ФК «Черноморец» не вернулся на Украину после сборов команды
  • РИА Новости

По информации украинских СМИ, в начале января он вместе с командой отправился на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться на родину.

Сообщается, что в планы специалиста входило отправиться в США. 

По факту произошедшего на Украине начато расследование. В самом футбольном клубе ситуацию изданию комментировать отказались.

Это не первый подобный случай, связанный с игроками украинских клубов. В октябре 2023 года работники женского футбольного клуба "Кривбасс" скрылись на территории Европы во время командировки.

Ранее сообщалось, что хавбек «Шахтёра» Александр Распутько сбежал с Украины и направился в Россию. 


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