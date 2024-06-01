Мбаппе — о капитанской повязке в сборной Франции: я несу ответственность за игроков

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об ощущениях после получения капитанской повязки в национальной команде.

«Быть капитаном своей страны — удивительная вещь. Я буду гордиться тем, что ношу капитанскую повязку. Я несу ответственность за игроков. Я должен постараться сделать так, чтобы на международных соревнованиях у игроков всё шло хорошо», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Встреча между Францией и Австрией пройдёт 17 июня в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт Арена». Начало — в 22:00 мск. Помимо сборных Австрии и Франции, в группе D выступают Польша и Нидерланды.

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Ранее Мбаппе заявил, что не примет участия в Олимпиаде-2024.