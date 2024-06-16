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Мбаппе заявил, что не примет участия в Олимпиаде-2024

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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сообщил, что не сможет принять участие в Олимпийских играх в Париже.
Мбаппе заявил, что не примет участия в Олимпиаде-2024
  • Gettyimages.ru

«У моего клуба твёрдая позиция по поводу этого: я не приму участия в Олимпийских играх. Надо понимать, что я перешёл в новый клуб. Хочу пожелать всего наилучшего сборной Франции. Надеюсь, они завоюют золотую медаль и привезут её домой», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, что 25-летний Мбаппе подписал контракт с клубом на правах свободного агента. С 2017 по 2024 год он защищал цвета «Пари Сен-Жермен». В составе команды француз стал шестикратным победителем Лиги 1.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» раскритиковали переход Мбаппе в «Реал».

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