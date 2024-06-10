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В «Баварии» раскритиковали переход Мбаппе в «Реал»

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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал трансфер нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
В «Баварии» раскритиковали переход Мбаппе в «Реал»
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Breton / Pics Action / NurPhoto

«Всегда можно стать более жадным к деньгам, но каждый, кто жаден к деньгам, постепенно станет гвоздем в крышке гроба футбола», — цитирует Эберля Suddeutsche Zeitung.

Напомним, что Мбаппе подписал контракт с клубом на правах свободного агента. С 2017 по 2024 год он защищал цвета «Пари Сен-Жермен». В составе команды француз стал шестикратным победителем Лиги 1.

Ранее Зинедин Зидан заявил, что Мбаппе превзойдёт всех остальных игроков в истории «Реала».

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