В «Баварии» раскритиковали переход Мбаппе в «Реал»
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«Всегда можно стать более жадным к деньгам, но каждый, кто жаден к деньгам, постепенно станет гвоздем в крышке гроба футбола», — цитирует Эберля Suddeutsche Zeitung.
Напомним, что Мбаппе подписал контракт с клубом на правах свободного агента. С 2017 по 2024 год он защищал цвета «Пари Сен-Жермен». В составе команды француз стал шестикратным победителем Лиги 1.
Ранее Зинедин Зидан заявил, что Мбаппе превзойдёт всех остальных игроков в истории «Реала».