УЕФА открыл дело в отношении федерации Албании из-за поведения болельщиков на Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против Федерации футбола Албании из-за поведения болельщиков на матче чемпионата Европы с Италией.

Албанцы обвиняются в бросании посторонних предметов на поле, использовании пиротехники и демонстрации провокационного сообщения, непригодного для спортивного мероприятия.

Матч первого тура группового этапа завершился победой итальянцев со счётом 2:1.

В следующем матче сборная Албании сыграет с командой Хорватии 19 июня.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что албанец Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро.