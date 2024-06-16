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Тхэквондистка Минина — о пропуске Олимпиады в Париже: внутри опустошение

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Российская тхэквондистка Татьяна Минина прокомментировала пропуск Олимпийских игр в Париже.
Тхэквондистка Минина — о пропуске Олимпиады в Париже: внутри опустошение
  • РИА Новости

«По поводу информации, что все тхэквондисты не допущены на Олимпиаду в Париж… Внутри опустошение. Всё. Спасибо за поддержку и тёплые слова! Переживём!» — написала Минина в Telegram‑канале.

15 июня стало известно, что российские тхэквондисты не попали в список атлетов, допущенных к ОИ-2024.

В релизе организации говорится, что ни один российский тхэквондист не признан имеющим право участвовать в Олимпиаде и не получил приглашения.

Напомним, что обладателями квот стали олимпийские чемпионы Владислав Ларин и Максим Храмцов, Минина и обладатель бронзовой медали чемпионата мира прошлого года Полина Хан.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил, что российские тхэквондисты не смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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