«Запущенный с территории Украины»: средства ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью

МО РФ: уничтожен малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины

Дежурные средства ПВО около 14:45 мск обнаружили и уничтожили малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, объект был запущен в воздушное пространство России с территории Украины.

© Vladimir Baranov/Global Look Press