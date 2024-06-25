«Запущенный с территории Украины»: средства ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью
МО РФ: уничтожен малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины
- © Vladimir Baranov/Global Look Press
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25 июня 2024
США намерены снять запрет на размещение своих военных подрядчиков на Украине, сообщает CNN. Отмечается, что это поможет ремонтировать западное оружие, которым пользуются ВСУ.
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Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации Харьковской области возбудило дела в отношении 300 лиц, которые являются либо военными преступниками, либо пособниками нацистского режима.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил замглавы ВГА Евгений Лисняк.
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Замглавы российского МИД Сергей Рябков отреагировал на решение ЕС счесть недостоверной информацию об атаке Севастополя ракетами ATACMS.
«Ничего удивительного, если порт-пароль Еврокомиссии говорит, что нечего комментировать по поводу тяжелейшего террористического акта, совершённого Киевом при поддержке его западных спонсоров и покровителей, потому что исходящее из Москвы для них заведомо не заслуживает доверия. О чём мы можем в принципе здесь рассуждать? Эти люди лишены каких-то нравственных основ и вообще понятия человеческой морали, причинённости и чувства», — цитирует его ТАСС.Также на russian.rt.com «Все полётные задания вводятся американскими специалистами»: кто виноват в ударе по Севастополю
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поддерживает выдвинутый Китаем и Бразилией мирный план урегулирования конфликта на Украине.
«Сегодня я выразил признательность своему коллеге, министру иностранных дел Китая, за мирный план, который он подготовил вместе со спецпредставителем президента Бразилии. Я сказал, что мы поддерживаем этот мирный план и считаем его достойным широкого обсуждения мировыми политиками, поскольку он является хорошей основой для прекращения огня и мирных переговоров», — цитирует его ТАСС.
25 июня Сийярто провёл телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И.
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek заявил, что западные политики сосредоточены лишь на войне с перспективой нанести стратегическое поражение России.
«Путин предложил мирный план прекращения украинского конфликта. В ответ мы увидели лишь новые поставки оружия киевскому режиму... Реакция Вашингтона очевидна: местным политикам не нужен мир», — отметил он.
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ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Попадание одного из снарядов пришлось рядом с социальным учреждением. Пострадал охранник. Мужчину с контузией и ушибом правого плечевого сустава бригада скорой доставляет в больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести», — написал он в Telegram.
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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев рассказал о состоянии пятерых детей, которых доставили в Москву на лечение после ракетного обстрела Севастополя.Также на russian.rt.com Директор НИИ неотложной детской хирургии рассказал о состоянии пострадавших в Севастополе детей
Накануне в столицу транспортировали 22 пострадавших 23 июня в результате атаки ВСУ на Севастополь.
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Участник СВО из Барнаула стал жертвой мошеннической схемы, когда решил построить дом на участке. После внесения предоплаты строительство так и не началось, а руководитель фирмы перестал выходить на связь. Оказалось, что человек с такими же фамилией и инициалами был ранее судим за мошенничество.
Как выяснил RT, военнослужащий не единственный пострадавший от рук злоумышленников: ещё минимум 58 человек из разных регионов заплатили деньги, но так и не получили свои дома и бани. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, при этом фирма продолжает деятельность.Также на russian.rt.com «Деньги зарабатывал кровью и потом»: участника СВО обманули мошенники, когда он решил построить дом
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Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии командира батальона 34-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, который отдавал приказы об обстреле жилых домов с применением миномёта М120-15 «Молот», сообщили в пресс-службе суда.
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Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил о пригодности к призыву ещё 1,1 млн человек в стране, пишет украинское издание «АрмияInform».