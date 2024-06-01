RT запустил спецпроект, посвящённый чемпионату Европы по футболу — 2024

Телеканал RT запустил спецпроект, посвящённый главному футбольному событию года — чемпионату Европы по футболу — 2024. Турнир пройдёт в 10 городах Германии — Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте — с 14 июня по 14 июля.

Посетители спецпроекта RT, доступного на русском языке, смогут найти на ресурсе всю необходимую информацию о предстоящем спортивном событии: расписание матчей, составы команд, описание стадионов, интерактивную карту и ключевые статистические данные футболистов.

Во время главного континентального турнира на страницах тематических страниц болельщики смогут оперативно узнавать последние новости, читать материалы корреспондентов, знакомиться с мнением экспертов и следить за матчами в онлайн-режиме.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропустит турнир.