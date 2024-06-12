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Валиева: русский народ — по-настоящему смелый, сильный и искренний

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Российская фигуристка Камила Валиева поздравила жителей страны с Днём России.
Валиева: русский народ — по-настоящему смелый, сильный и искренний
  • РИА Новости

«Сегодня вся наша страна отмечает День России — для меня этот праздник всегда имел особое значение, потому что русский народ по-настоящему смелый, сильный и искренний. Поэтому я искренне поздравляю всех нас, россиян, с праздником», — написала фигуристка в Telegram-канале.

Спортсменка пожелала стране постоянно развиваться и всё время двигаться вперёд.

Сегодня проходят слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой.

26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции ОКР, ФФККР и российской команды, которые ходатайствуют о возвращении сборной России первого места в командном турнире.

Ранее Путин поздравил граждан с Днём России.

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