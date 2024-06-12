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Глава МОК: миллиарды людей рассматривают Олимпиаду в Париже как символ единства

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о предстоящих в Париже летних Играх.
Глава МОК: миллиарды людей рассматривают Олимпиаду в Париже как символ единства
  • Gettyimages.ru

«Вы можете обратиться к главам государств и правительств, а также к людям на улице или к спортсменам. Есть одно чувство, которое объединяет всех людей: они сыты по горло войной и ненавистью по всему миру. Миллиарды людей рассматривают предстоящие Олимпийские игры — 2024 в Париже как символ единства», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Бах похвалил членов МОК за отсутствие политизации Олимпиады.

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