Бах похвалил членов МОК за отсутствие политизации Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к присутствующим коллегам на последнем до начала соревнований заседании оргкомитета предстоящих летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Возможно, самое важное качество, которое у вас есть — это единство, которое вы демонстрировали с самого начала. Вы никогда не политизировали Игры и продолжаете организовывать их в олимпийском духе, чтобы создать праздник человечности», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что ОКР посвятит не допущенным к Олимпиаде спортсменам праздник на Сахалине.