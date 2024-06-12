Бах похвалил членов МОК за отсутствие политизации Олимпиады
- Gettyimages.ru
«Возможно, самое важное качество, которое у вас есть — это единство, которое вы демонстрировали с самого начала. Вы никогда не политизировали Игры и продолжаете организовывать их в олимпийском духе, чтобы создать праздник человечности», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее сообщалось, что ОКР посвятит не допущенным к Олимпиаде спортсменам праздник на Сахалине.