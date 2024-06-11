ОКР посвятит не допущенным к Олимпиаде спортсменам праздник на Сахалине

Самый массовый спортивный праздник Олимпийского комитета России (ОКР) на Сахалине будет посвящён российским спортсменам, которые не смогут принять участие в летней парижской Олимпиаде 2024 года из-за санкций.

Праздник в рамках программы ОКР «Олимпийская страна» пройдёт 23 июня.

«В торжественной церемонии открытия Всероссийского олимпийского дня на Сахалине примет участие президент ОКР четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, а также многие известные спортсмены», — говорится в заявлении комитета на официальном сайте.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Чен заявила, что зрелищность лёгкой атлетики упала без участия россиян.