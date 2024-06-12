RT в Telegram
Подпишись

Анцелиович считает, что Россия сохранит бронзу командника Олимпиады 2022 года

Короткая ссылка
Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.
Анцелиович считает, что Россия сохранит бронзу командника Олимпиады 2022 года
  • РИА Новости

«Думаю, что СAS оставит в силе решение ISU, по которому у сборной России в командном турнире останется бронзовая медаль. Это будет своего рода Соломоновым компромиссом, который потенциально устроит всех», — сказала Анцелиович.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Накануне В CAS подтвердили слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой 12 июня.

Ранее сообщалось, что CAS может рассмотреть апелляцию Канады на бронзу российских фигуристов 22 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить