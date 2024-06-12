Анцелиович считает, что Россия сохранит бронзу командника Олимпиады 2022 года
- РИА Новости
«Думаю, что СAS оставит в силе решение ISU, по которому у сборной России в командном турнире останется бронзовая медаль. Это будет своего рода Соломоновым компромиссом, который потенциально устроит всех», — сказала Анцелиович.
29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
Накануне В CAS подтвердили слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой 12 июня.
Ранее сообщалось, что CAS может рассмотреть апелляцию Канады на бронзу российских фигуристов 22 июля.