Анцелиович считает, что Россия сохранит бронзу командника Олимпиады 2022 года

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.

«Думаю, что СAS оставит в силе решение ISU, по которому у сборной России в командном турнире останется бронзовая медаль. Это будет своего рода Соломоновым компромиссом, который потенциально устроит всех», — сказала Анцелиович.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Накануне В CAS подтвердили слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой 12 июня.

Ранее сообщалось, что CAS может рассмотреть апелляцию Канады на бронзу российских фигуристов 22 июля.