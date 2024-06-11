Тарасова: мы в деле Валиевой ничего не добились и вряд ли добьёмся

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о последствиях допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы в деле Валиевой ничего не добились и вряд ли добьёмся, всё проиграли. Да, мы подали апелляцию, но больше не поднимали эти вопросы. Я не хочу про это думать, хочу думать про будущее», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что CAS может рассмотреть апелляцию Канады на бронзу российских фигуристов 22 июля.