Рианчо: Промес был лучшим в РПЛ, «Спартаку» придётся потратиться, чтобы заменить его

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что клубу придётся заплатить порядка €15—20 млн, чтобы найти равноценную замену Квинси Промесу, который продолжает находиться в ОАЭ после задержания.

«Промес был лучшим игроком РПЛ. Чтобы его заменить, красно-белые должны купить футболиста, который сразу же будет претендовать на звание сильнейшего игрока Лиги. «Спартаку» придётся потратить €15—20 млн, чтобы осуществить такой трансфер», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, во время сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Также суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее Мария Захарова ответила на вопрос об участии МИД РФ в ситуации с Промесом.