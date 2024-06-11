Рианчо: Промес был лучшим в РПЛ, «Спартаку» придётся потратиться, чтобы заменить его
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«Промес был лучшим игроком РПЛ. Чтобы его заменить, красно-белые должны купить футболиста, который сразу же будет претендовать на звание сильнейшего игрока Лиги. «Спартаку» придётся потратить €15—20 млн, чтобы осуществить такой трансфер», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».
Напомним, во время сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Также суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Ранее Мария Захарова ответила на вопрос об участии МИД РФ в ситуации с Промесом.