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Кожевников — о словах Задорова про Сибирь: ушлый парень, ведёт себя как настоящий американец

Кожевников — о словах Задорова про Сибирь: ведёт себя как настоящий американец

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о словах Никиты Задорова, который заявил, что по возвращении в Россию из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сразу же окажется в Сибири.
Кожевников — о словах Задорова про Сибирь: ушлый парень, ведёт себя как настоящий американец
  • AP
  • © George Walker IV

«Ушлый парень, ведет себя как настоящий американец. По-прежнему выдает интервью, приятные уху североамериканцев и увеличивающие его цену в НХЛ. Фраза то ли защитника, то ли агента о том, что его в России в случае возвращения ждет Сибирь, важнее всех его голов в плей-офф. Всё верно. Уровень Задорова — как раз «Сибирь». Чтобы доминировать в КХЛ, ему не хватает скорости, манёвренности и атакующих навыков», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru

Кожевников отметил, что главный тренер новосибирской команды Вадим Епанчинцев сумел бы найти Задорову место во второй паре защитников, добавив, что хоккеист является защитником среднего уровня.

21 сентября 2023 года вышло резонансное интервью хоккеиста на YouTube-канале Юрия Дудя*.

Напомним, что россиянин выступает в НХЛ с 2013 года. До «Ванкувера» Задоров играл за «Калгари Флэймз», «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее Задоров заявил, что возможное возвращение в Россию грозит ему опасностью.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.

 

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