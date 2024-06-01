RT в Telegram
Подпишись

Хоккеист Задоров считает, что возможное возвращение в Россию грозит ему опасностью

Короткая ссылка
Защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров высказался о возможном возвращении в Россию после интервью.
Хоккеист Задоров считает, что возможное возвращение в Россию грозит ему опасностью
  • Gettyimages.ru

«Я могу легко играть до 35 или 36 лет на высоком уровне. Мое тело способно это сделать. Я не склонен к травмам. Могу выйти на новый уровень, если буду знать срок своего контракта. Возвращение в Россию? На следующий же день я буду в Сибири», — цитирует Задорова Sportsnet.

В плей-офф Задоров набрал 8 (4 + 4) очков в 13 матчах, а его показатель полезности составил «+3».

21 сентября 2023 года вышло интервью хоккеиста на YouTube-канале Юрия Дудя*.

Напомним, что россиянин выступает в лиге с 2013 года. До «Ванкувера» Задоров играл за «Калгари Флэймз», «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее Задоров отклонил предложение «Кэнакс» по новому контракту на четыре-пять лет с кэпхитом $4,5 млн.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить