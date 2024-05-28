Задоров отклонил предложение «Кэнакс» по новому контракту на 4—5 лет с кэпхитом $4,5 млн

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров не стал принимать предложение клуба по новому контракту.

Как сообщает журналист Ирфаан Гаффар в социальных сетях, россиянину был предложен новый договор на четыре — пять лет со средней зарплатой $4,5 млн в год, но агенты Задорова его отклонили.

По информации источника, стороны заинтересованы в том, чтобы прийти к соглашению.

В плей-офф Задоров набрал восемь (4 + 4) очков в 13 матчах, а его показатель полезности составил «+3».

Ранее «Даллас» обыграл «Эдмонтон» и сравнял счёт в серии финала Запада.