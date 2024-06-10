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Бах: не вижу признаков того, что единство рухнет незадолго до открытия Игр

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что внеочередные выборы во Франции не повлияют на Игры в Париже.
Бах: не вижу признаков того, что единство рухнет незадолго до открытия Игр
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Проведение выборов — привычное дело для Франции. Появится новое правительство и все поддержат Олимпийские игры. Я не вижу никаких признаков того, что это единство рухнет незадолго до открытия Игр», — приводит слова Баха Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Они запланированы на 30 июня и 7 июля. Олимпиада должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее чемпион России по лёгкой атлетике в шутку заявил, что не знает Томаса Баха.

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