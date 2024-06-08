Чемпион России по лёгкой атлетике в шутку заявил, что не знает Томаса Баха
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«Оказавшись перед Бахом или Коу, что я им скажу? А кто это такие? Скажу: «Где мои деньги, Лебовски?» — ответил Киселёв, слова которого приводит «Спорт-Экспресс» с отсылкой к известной кинокартине.
23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ранее Шубенков заявил, что разочаровался в олимпийском движении.