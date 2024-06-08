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Чемпион России по лёгкой атлетике в шутку заявил, что не знает Томаса Баха

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Российский барьерист Анатолий Киселёв поделился мнением о руководителе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе и президенте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяне Коу.
Чемпион России по лёгкой атлетике в шутку заявил, что не знает Томаса Баха
  • Gettyimages.ru

«Оказавшись перед Бахом или Коу, что я им скажу? А кто это такие? Скажу: «Где мои деньги, Лебовски?» — ответил Киселёв, слова которого приводит «Спорт-Экспресс» с отсылкой к известной кинокартине.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Шубенков заявил, что разочаровался в олимпийском движении.

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