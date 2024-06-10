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Канадский хоккеист Пакетт подал документы на российское гражданство

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Спортивный директор хоккейного «Динамо» Алексей Сопин заявил, что нападающий Седрик Пакетт подал документы на российское гражданство.
Канадский хоккеист Пакетт подал документы на российское гражданство
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Пока забегать вперёд не хотел бы. Да, Пакетт подал пакет документов. Но рано о чём‑то говорить. Никакого решения нет. Хотя сама процедура запущена. Опять же, Седрика никто не заставлял. Это было его решение», — приводит слова Сопина «Матч ТВ».

Пакетт перешел в московское «Динамо» в 2023 году. В регулярном чемпионате он набрал 35 (22+13) очков за 57 матчей. В плей-офф он записал в актив 7 (4+3) очков.

Ранее сообщалось, что Хомченко, Пакетт и Березин признаны лучшими игроками недели в КХЛ.

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