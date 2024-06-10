Канадский хоккеист Пакетт подал документы на российское гражданство

Спортивный директор хоккейного «Динамо» Алексей Сопин заявил, что нападающий Седрик Пакетт подал документы на российское гражданство.

«Пока забегать вперёд не хотел бы. Да, Пакетт подал пакет документов. Но рано о чём‑то говорить. Никакого решения нет. Хотя сама процедура запущена. Опять же, Седрика никто не заставлял. Это было его решение», — приводит слова Сопина «Матч ТВ».

Пакетт перешел в московское «Динамо» в 2023 году. В регулярном чемпионате он набрал 35 (22+13) очков за 57 матчей. В плей-офф он записал в актив 7 (4+3) очков.

Ранее сообщалось, что Хомченко, Пакетт и Березин признаны лучшими игроками недели в КХЛ.