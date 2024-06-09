Чичерова высказалась об участии российских спортсменов в Играх в Париже
«Посмотрим, поедут ли наши ребята на Олимпиаду. Если поедут, то будем болеть. Я бы болела и поддерживала, если бы кто-то поехал», — приводит слова Чичеровой «Чемпионат».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что имеет место быть дискриминация российских атлетов в мире.