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Чичерова высказалась об участии российских спортсменов в Играх в Париже

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова поделилась мнением об участии россиян в Играх в Париже.

«Посмотрим, поедут ли наши ребята на Олимпиаду. Если поедут, то будем болеть. Я бы болела и поддерживала, если бы кто-то поехал», — приводит слова Чичеровой «Чемпионат».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что имеет место быть дискриминация российских атлетов в мире.

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