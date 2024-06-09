Дегтярёв: от российского спорта не дождутся, чтобы мы дверью хлопнули

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что имеет место быть дискриминация российских атлетов в мире.

«Есть дискриминация наших спортсменов. Мы остаёмся в олимпийском движении, мы ждём разъяснений. Если они говорят о спецоперации, то это не касается спортсменов. Если мы говорим о допинге, то мы всё уже давно исправили. Работу будем продолжать, от нас не дождутся, чтобы мы дверью хлопнули», — приводит слова Дегтярёва kp.ru.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Николай Валуев поделился мнением о критериях допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024.