Валуев: никто не гарантирует, что россиянам не придётся подписать отказ от страны
- РИА Новости
«В первую очередь речь о том, что спортсмены, по сути, должны отказаться от своей страны. Никто не гарантирует, что атлетам в последний момент не придётся встать перед выбором, подписывать или не подписывать отказ от страны», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Журова заявила, что никто не должен запрещать участие в Олимпийских играх.