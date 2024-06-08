Валуев: никто не гарантирует, что россиянам не придётся подписать отказ от страны

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о критериях допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«В первую очередь речь о том, что спортсмены, по сути, должны отказаться от своей страны. Никто не гарантирует, что атлетам в последний момент не придётся встать перед выбором, подписывать или не подписывать отказ от страны», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Журова заявила, что никто не должен запрещать участие в Олимпийских играх.