Журова: никто не должен запрещать участие в Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что никто не может запрещать российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх.

«Никто не должен запрещать спортсмену участвовать в Олимпийских играх, это должен быть выбор каждого атлета. Но для меня есть один момент, который сильно неприятен. Для меня наличие российского флага и гимна всегда было очень важно, а нас поставили в унизительное положение», — приводит слова Журовой РИА Новости.

Она считает, что на Западе постепенно вводили всякие ограничения, чтобы довести россиян до момента, когда кто-то из высокопоставленных людей, отвечающих за спорт, или даже президент страны запретил бы участие в Олимпиаде.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Леонид Слуцкий назвал анекдотичными обвинения России в попытке сорвать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.