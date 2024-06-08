Журова: никто не должен запрещать участие в Олимпийских играх
- РИА Новости
«Никто не должен запрещать спортсмену участвовать в Олимпийских играх, это должен быть выбор каждого атлета. Но для меня есть один момент, который сильно неприятен. Для меня наличие российского флага и гимна всегда было очень важно, а нас поставили в унизительное положение», — приводит слова Журовой РИА Новости.
Она считает, что на Западе постепенно вводили всякие ограничения, чтобы довести россиян до момента, когда кто-то из высокопоставленных людей, отвечающих за спорт, или даже президент страны запретил бы участие в Олимпиаде.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Леонид Слуцкий назвал анекдотичными обвинения России в попытке сорвать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.