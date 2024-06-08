Депутат Слуцкий — о докладе Microsoft про Олимпиаду и Россию: запад обвиняет нас в чём угодно

Депутат Леонид Слуцкий назвал анекдотичными обвинения России в попытке сорвать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В докладе Microsoft, в частности, говорится о том, что Москва якобы пытается дискредитировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Запад обвиняет сейчас Россию в чем угодно, и одно обвинение анекдотичнее другого. Не нужно на эти вещи обращать внимания», — сказал Слуцкий, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Песков назвал обвинения Microsoft в желании России сорвать ОИ-2024 клеветой.