Депутат Слуцкий — о докладе Microsoft про Олимпиаду и Россию: запад обвиняет нас в чём угодно
- РИА Новости
В докладе Microsoft, в частности, говорится о том, что Москва якобы пытается дискредитировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
«Запад обвиняет сейчас Россию в чем угодно, и одно обвинение анекдотичнее другого. Не нужно на эти вещи обращать внимания», — сказал Слуцкий, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Песков назвал обвинения Microsoft в желании России сорвать ОИ-2024 клеветой.