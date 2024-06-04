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Песков назвал обвинения Microsoft в желании России сорвать ОИ-2024 клеветой

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал доклад Microsoft, в котором, в частности, говорится о том, что Москва якобы пытается дискредитировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Огульная критика, которая не имеет под собой никакой аргументации, ничего. К сожалению, мы всё чаще с такой критикой сталкиваемся, но она не имеет никакого отношения к реальности, это является абсолютной клеветой и ничем более», — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее власти Франции подверглись критике за выселение мигрантов и бездомных из Парижа перед ОИ-2024.

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