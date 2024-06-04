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Власти Франции подверглись критике за выселение мигрантов и бездомных из Парижа перед ОИ-2024

Власти Франции подверглись критике за выселение мигрантов из Парижа перед ОИ

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Власти Франции подверглись критике со стороны благотворительных организаций за «социальные чистки» перед летней Олимпиадой 2024 года в Париже.

Власти страны и организаторы Игр получили порцию критики за попытки избавиться от мигрантов, бездомных и работников сферы секс-услуг на время проведения соревнований, сообщает RFI со ссылкой на доклад группы, объединяющей 80 благотворительных организаций Франции.

Речь в отчёте, в частности, идёт о порядка 4000 мигрантов, задержанных в прошлом году. Их отправили в специальные приюты за пределы Парижского региона.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее американская компания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции.

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