Власти Франции подверглись критике за выселение мигрантов и бездомных из Парижа перед ОИ-2024
Власти Франции подверглись критике за выселение мигрантов из Парижа перед ОИ
Власти страны и организаторы Игр получили порцию критики за попытки избавиться от мигрантов, бездомных и работников сферы секс-услуг на время проведения соревнований, сообщает RFI со ссылкой на доклад группы, объединяющей 80 благотворительных организаций Франции.
Речь в отчёте, в частности, идёт о порядка 4000 мигрантов, задержанных в прошлом году. Их отправили в специальные приюты за пределы Парижского региона.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее американская компания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции.