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Журова: те спортсмены, кто уехал два года назад, — не про Россию и не про родину

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о россиянах, которые сменили спортивное гражданство.
Журова: те спортсмены, кто уехал два года назад, — не про Россию и не про родину
  • РИА Новости

«Нужно ли болеть на Олимпийских играх в Париже за российских спортсменов, сменивших гражданство? У каждого могут быть разные причины, по которым они уехали пять лет назад, три года назад, но не два года назад. Мы понимаем, что два года назад причины, почему человек уезжает, стали немножко другими. Если раньше действительно наши болельщики с удовольствием болели за спортсменов, то сейчас же всё-таки они другие — и не про Россию, не про родину», — приводит слова Журовой «Советский спорт».

Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022 года из-за политической ситуации в мире.

Ранее Журова заявила, что никто не должен запрещать участие в Олимпийских играх.

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