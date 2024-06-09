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Валиева: мы каждый год ходим на Сабантуй, я там бегаю в мешках и с ложкой во рту

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о семейной традиции.
Валиева: мы каждый год ходим на Сабантуй, я там бегаю в мешках и с ложкой во рту
  • РИА Новости

«Мы с мамой и бабушкой каждый год ходим на Сабантуй. Я там прыгаю в мешках, бегаю с ложкой во рту с яйцом наперегонки. Танцуем, шашлыки едим», — сказала Валиева в программе «Мечталлион» на Первом канале.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее тренер Игорь Лютиков рассказал, что Валиева в юном возрасте подверглась травле.

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