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Тренер Лютиков рассказал, что Валиева в юном возрасте подверглась травле

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Тренер Игорь Лютиков рассказал, что российская фигуристка Камила Валиева подверглась травле, когда находилась в его группе.
Тренер Лютиков рассказал, что Валиева в юном возрасте подверглась травле
  • РИА Новости

«В какой-то момент Камила подверглась буллингу со стороны других девочек в группе. Я их специально взял, чтобы ей не скучно одной было, а в итоге это привело вот к чему», — цитирует тренера РИА Новости.

Он добавил, что обо всём узнал от мамы одной из девочек. Родительница рассказала, что Камила с коньками в руках бросилась в драку с одногруппницами.

«А на самом деле её травили. Она коньками от них отмахивалась, защищалась. Две-три девочки взрослее неё, а она одна. И ведь не рассказала ничего, Камила решила разобраться», — добавил он.

Валиева тренировалась в группе специалиста с 2014 по 2015 год.

Ранее Лютиков вспомнил, как тренировал Валиеву.

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