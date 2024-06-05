Лютиков: у Валиевой в детстве были слабые стопы и недокруты

Тренер Игорь Лютиков вспомнил, как тренировал российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Камила — первая спортсменка в моей карьере. Хотя сначала её не воспринимали. Трудно поверить, но у неё были слабоватые стопы, недокруты на всех прыжках. Была очень хорошая растяжка — и всё», — цитирует тренера РИА Новости.

Он добавил, что у него все спрашивали, почему он с ней возится. Но, по словам Лютикова, позже фигуристка подтянула прыжки.

Напомним, что Камила тренировалась в группе специалиста с 2014 по 2015 год.

В начале года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева впервые выступит в шоу Навки 22 июля.