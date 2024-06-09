Тарасова: руководители не отстояли честь наших фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что американских и японских фигуристов на Играх в Париже наградят медалями за командный турнир на ОИ-2022.

«Где были наши руководители во время этого решения? Почему мы не видим дела наших, зато очень хорошо видим дела других? От этого и такие решения, что мы сейчас бессильны в таких вопросах. Почему они нас не защищают? Почему они это позволяют? Я считаю, что руководители не отстояли честь наших фигуристов», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Леонова заявила, что американцы заслуженно получат золото ОИ-2022, так как они были чистыми с точки зрения допинга.