Леонова: американцы заслуженно получат золото ОИ-2022, они были чистыми с точки зрения допинга

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Леонова прокомментировала новость, что американских и японских фигуристов на Играх в Париже наградят медалями за командный турнир на ОИ-2022.

«Мы все знаем, что у нас произошла неприятная ситуация с допингом, свои ошибки надо признавать. Я думаю, что совершенно очевидно и заслуженно американцы будут иметь свою золотую медаль, поскольку они были чистыми с точки зрения допинга.

Радовалась ли бы я на месте американцев этой медали? Понимаете, раньше такой ситуации не было никогда. Радоваться чему-то тут очень сложно. Мне кажется, что это не очень честная золотая медаль, потому что своё золото по выступлениям они не забрали», — приводит слова Леоновой «Советский спорт».

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о награждении медалями за командный турнир на ОИ-2022.