Бестемьянова — о деле Валиевой: почему снятие медалей спорно, был допинг

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость, что американских и японских фигуристов на Играх в Париже наградят медалями за командный турнир на ОИ-2022.

«Почему снятие медалей является спорным? У Валиевой не было допинга? Вы считаете, что это наврали и придумали? Здесь у Валиевой нашли допинг, за что пересчитали призовые места», — приводит слова Бестемьяновой «Советский спорт».

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал четыре апелляции по командному турниру фигуристов на ОИ-2022 в Пекине.