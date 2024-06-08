Российские шахматисты смогут выступать в турнирах после отстранения национальной федерации

Российские шахматисты смогут принимать участие в международных соревнованиях после отстранения Федерации шахмат России (ФШР).

«Исключение не влияет на права игроков, арбитров, тренеров и клубов, представляющих ФШР, на участие в шахматной деятельности», — говорится в заявлении ФИДЕ на официальном сайте организации.

Накануне Международная шахматная федерация лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.

Напомним, что поводом для возбуждения дела стал запрос Федерации шахмат Украины.

Ранее Песков назвал несправедливым решение ФИДЕ об исключении Федерации шахмат России.